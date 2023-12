Piattaforma Unica, c’è anche un’app per fruire dei servizi: ecco il manuale per il suo utilizzo – PDF

Piattaforma Unica, c’è anche un’app per fruire dei servizi: ecco il manuale...

Dall’11 ottobre scorso è on-line UNICA, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito ideata per offrire un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni scuola – famiglia.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, è strutturato in tre macro-aree:

Orientamento , con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore;

, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore; Vivere la scuola , per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico;

, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico; Strumenti, per semplificare la vita delle famiglie con servizi innovativi.

UNICA è anche un’app

La piattaforma è accessibile anche tramite app per smartphone solamente per gli studenti. È possibile scaricare l’applicazione Unica da Apple App Store e Google Play Store su dispositivi mobili con sistema operativo:

iOS dalla versione 11 e successive;

Android dalla versione 6 e successive.

All’interno dell’app sono presenti le stesse informazioni disponibili tramite la piattaforma web. La funzionalità del Calendario sarà attivata prossimamente per gli studenti che hanno un docente tutor assegnato.

Il manuale per l’uso dell’APP

Il Ministero ha predisposto un manuale con tutte le informazioni necessarie per navigare e utilizzare al meglio l’app Unica Istruzione.

Il manuale non solo spiega come scaricare l’app ed effettuare il primo accesso, ma anche come utilizzare i vari servizi.

Lo studente può accedere attraverso più metodi di autenticazione:

identità digitale SPID

Carta d’identità elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

identità digitale rilasciata da un altro Paese europeo (eIDAS).

SPID è disponibile anche per gli studenti minorenni.

Chi non possiede nessuno di questi strumenti può registrare una utenza dedicata sul sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo si può fare direttamente dalla schermata di accesso, selezionando l’opzione “Sei un nuovo utente? Registrati”. La registrazione fornirà il nome utente e la password che dovrà essere modificato al primo accesso.

IL MANUALE