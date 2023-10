Piattaforma UNICA: orientamento, vivere la scuola e strumenti per le famiglie. Scopriamola insiene

Da oggi, 11 ottobre 2023, è on-line UNICA, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito ideata per offrire un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni scuola – famiglia.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, è strutturato in tre macro-aree:

Orientamento , con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore;

, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore; Vivere la scuola , per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico;

, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico; Strumenti, per semplificare la vita delle famiglie con servizi innovativi.

La sezione Orientamento

Qui è possibile trovare le seguenti informazioni:

Il tuo percorso

Guida alla scelta

Iscrizioni

La sezione Vivere la scuola

Queste le informazioni contenute in questa sezione:

Esperienze formative

Erasmus+

Esami e valutazioni

Iniziative

Scuola inclusiva

Sport

La sezione Strumenti

Welfare e comunità

Strumenti amministrativi

Come accedere

Tutti gli utenti (studenti, genitori, docenti, dirigenti/coordinatori, personale amministrativo) possono accedere a Unica, utilizzando le seguenti modalità:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE ID (Carta di Identità Elettronica)

(Carta di Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

(Carta Nazionale dei Servizi) eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature)

SPID è disponibile anche per gli studenti minorenni. I genitori possono richiederne il rilascio al proprio gestore dell’identità digitale SPID. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Qualora non sia possibile accedere con SPID minori, gli studenti possono anche registrarsi utilizzando l’apposita funzione presente in fase di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e accedere con le credenziali specifiche che saranno fornite al termine della procedura. Quest’ultima modalità di accesso è consentita anche per gli utenti (quali, a titolo esemplificativo, Dirigenti/coordinatori e personale amministrativo) già in possesso delle credenziali MIM.

LE FAQ E LE GUIDE

Infine, nella sezione assistenza, sono pubblicate le domande più frequenti attinenti a:

questioni generiche

E-portfolio

Docenti tutor

Viaggi di istruzione.

Sono disponibili anche le seguenti guide: