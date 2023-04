Piattaforma unica per studenti e famiglie, lo prevede il Piano per la semplificazione presentato dal Ministro Valditara

Piattaforma unica per studenti e famiglie, lo prevede il Piano per la...

Tra i punti che compongono il Piano per la semplificazione presentato dal Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri uno riguarda la piattaforma unica online, che consentirà a famiglie e studenti l’accesso agli strumenti e alle informazioni utili per la scelta della scuola (per esempio dove sono localizzati gli istituti, quali sono gli indirizzi disponibili, i programmi e i piani formativi), in modo da procedere direttamente all’iscrizione e successivamente ai pagamenti richiesti nel corso degli studi.

Come illustrato nelle slide che accompagnano la presentazione del piano, studentesse, studenti e famiglie avranno a disposizione una piattaforma per: