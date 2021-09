Piattaforme per la didattica a distanza: organizzazione del lavoro scolastico e comunicazione efficace

A ormai un anno di distanza, e anche più, dallo scoppio della pandemia di Covid – 19, che ha costretto i governi di tutto il mondo a imporre rigide limitazioni alla normale quotidianità cui eravamo abituati, è arrivato il momento di tirare le somme di quello che quest’esperienza ci ha lasciato, per valutare cosa portare con noi e cosa abbandonare alle nostre spalle.

Nel corso del 2020, e poi del 2021, abbiamo assistito alla diffusione massiccia del fenomeno dello smart working e della didattica a distanza, che ha permesso a lavoratori e studenti di proseguire le loro attività nella sicurezza della propria abitazione. Il passaggio a queste pratiche non è di certo stato facile né immediato; modificare la gestione della propria quotidianità, sia essa in azienda o a scuola, ha comportato difficoltà di adattamento e prestazioni, a causa di tutta una serie di criticità, legate all’operatività o a fattori esterni.

La collaborazione semplifica la didattica

Dopo mesi di navigazione possiamo affermare di aver preso dimestichezza con le acque dello smart working e della didattica a distanza, realizzando i numerosi vantaggi che queste pratiche hanno da offrire. In questo scenario, molte realtà si sono affidate a prodotti e soluzioni che consentissero loro di adattarsi, scoprendo così le opportunità offerte dai software di collaboration che possono facilitare e migliorare il lavoro in concerto di insegnanti e studenti.

ONLYOFFICE Docs, per collaborare sui documenti all’interno di un unico sistema di apprendimento

Per soddisfare le esigenze di studenti e insegnanti e rendere la didattica a distanza ancora più agevole e interessante, potrebbe essere utile adottare una soluzione per condividere i documenti, crearli e modificarli in collaborazione, per svolgere in modo efficace le attività didattiche quotidiane nel corso del digital learning.

Per rispondere a tutte queste necessità, gli editor online ONLYOFFICE Docs dispongono di funzionalità multiple e strumenti professionali che permettono di:

scrivere testi vari o compilare form, creando e modificando i file nei formati Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX),

aprire file multimediali ed e-books (PDF, EPUB, FB2),

usare vari tool di formattazione per rendere i contenuti ricchi e informativi e presentarli durante la lezione,

controllare ortografia e grammatica, cercare sinonimi o aggiungere traduzioni,

scrivere appunti durante la lezione e aggiungere i commenti in tempo reale all’interno del documento,

creare progetti di gruppo con presentazioni,

сreare bibliografie con i plugin Mendeley, Zotero, EasyBib ecc.,

fare calcoli, illustrandoli con infografiche, grafici e tabelle

L’integrazione degli editor online ONLYOFFICE Docs con una piattaforma di e-learning, learning management system (LMS), permette di creare spazio condiviso per archiviare testi, orari, libri e vari materiali formativi, in modo tale che ogni partecipante possa accedervi e modificarli. Tra le più popolari possiamo trovare, ad esempio. Moodle, OpenOlat, Chamilo, HumHub, WebWeaver e altre. Questo tipo di integrazione non solo aumenta la produttività, ma contribuisce anche a un maggior coinvolgimento nell’intero processo educativo.

ONLYOFFICE Workspace: per migliorare la comunicazione interna in pochi step

Lavorare insieme, in collaboration appunto, presuppone varie attività di gruppo: creare diversi file contemporaneamente, lavorare su progetti in team, lasciare dei commenti, scambiare le proprie opinioni. A questo scopo, per agevolare la collaborazione interpersonale, può risultare molto utile una soluzione che sia in grado di supportare e semplificare l’amministrazione degli istituti scolastici, garantendo la riservatezza dei dati e assicurando il rispetto di leggi e regolamenti. Ecco alcuni step e attività utili che si possono gestire grazie a una piattaforma di collaboration:

1. Spazio per l’attività formativa. ONLYOFFICE Workspace – soluzione open – source disponibile in cloud o on – premises – è pensata per soddisfare tutte le esigenze di scuole e università. La suite all- in – one offre gli editor di documenti online a vari moduli distinti: progetti, posta, calendario, rete social network interna e la chat Talk. Tutte le informazioni su ONLYOFFICE Workspace sono disponibili nella pagina dedicata.

2. Invitare i partecipanti. Per comunicare con i partecipanti, prima di tutto è necessario invitarli ad accedere al portale con un link d’invito dal modulo People. Si aprono poi due possibilità a seconda dei tipi di accesso: studenti e insegnanti possono creare i propri contenuti, mentre i genitori, registrati come ospiti, possono solo visualizzarne alcuni. Unire tutti gli utenti in gruppi facilita l’invio di messaggi, l’assegnazione dei compiti ecc.

3. Compiti e materiali. Se si riuniscono tutti i materiali in un blocco unico Documenti, divisi in cartelle a seconda dei diversi gruppi di studenti o docenti, si possono poi gestire più facilmente, con la modalità di sola lettura attiva per non modificare i contenuti. Lo stesso vale per i compiti: si può creare una cartella per ciascuna classe, in cui gli studenti possono caricare i loro file condivisi solo con l’insegnante di riferimento. Infine, l’utilizzo degli editor ONLYOFFICE con modalità “recensione” o “commenti” consente di mantenere gli appunti nello stesso file.

4. Orari e agenda. Con il Calendario di ONLYOFFICE è semplice pianificare l’attività scolastica e/o personale, mandando inviti via e-mail e fissando appuntamenti contenenti tutti i dettagli necessari (es. aula, descrizione, file allegati ecc.) in un’agenda condivisa. Il modulo Progetti, poi, permette di fissare un progetto educativo e didattico diviso in blocchi per funzionalità.

5. Rete social interna. Può essere costruita con il modulo Comunità, grazie a un set completo di tool per creare uno spazio di comunicazione e rimanere uniti anche a distanza. È possibile usare Blogs per creare blog di studenti o insegnanti e aggiungere vari articoli o annunci. In Forum si possono discuterei risultati delle indagini raccolte in Polls; è inoltre possibilescambiarsi opinioni grazie al messenger tool istantaneo Talk; condividere esperienze su Wiki, infine inviare link utili su Bookmarks.

ONLYOFFICE Desktop Editors – la soluzione gratuita per scuole e studenti

Al di là del lavoro condiviso su file online per finalità didattiche, può capitare che sia necessario dover lavorare localmente sugli stessi file. In questo caso, può essere utile utilizzare un software che abbia le stesse funzionalità degli editor online di ONLYOFFICE, e possa essere utilizzato sul desktop.

ONLYOFFICE Desktop Editors è una suite gratuita e open-source fornita di tre editor in un pacchetto unico per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni. Desktop Editors può rappresentare un vero supporto per studenti e insegnanti che cercano un’alternativa gratuita a MS Office. La suite ONLYOFFICE per desktop è perfettamente compatibile con i formati di file più popolari e dispone di un’interfaccia utente semplice e intuitiva.

La possibilità di integrare gli editor su desktop con i cloud più diffusi Nextcloud, ownCloud, Seafile e così via, rende i file disponibili anche online. In questo modo sarà più semplice condividere i documenti con i compagni di classe o gli insegnanti, adottando varie tipologie di accesso e modifica.

Per rendere i contenuti anche accattivanti a livello grafico, è possibile integrare gli editor ONLYOFFICE con numerosi plugin, in base alle esigenze di studenti e insegnanti.

ONLYOFFICE Desktop Editors è disponibile per tutti i sistemi operativi, Windows, Linux e macOS, e occupa davvero poco spazio.

