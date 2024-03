Pioltello scuola chiusa per Ramadan, il ds: “Proposta partita dai docenti, ricevo insulti come se avessi fatto un sacrilegio”

Il caso della scuola di Pioltello, nel milanese, chiusa il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan, visto che il 40% degli alunni risulta di fede musulmana, sta scatenando un vero e proprio putiferio. Lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è rivolto agli uffici di competenza del suo dicastero perché verifichino “le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l’ordinamento”.

La polemica

La decisione, come abbiamo scritto, è stata contestata dalla Lega e dallo stesso leader Matteo Salvini. Come riporta Open, il dirigente scolastico, attaccato da più parti, ha detto: “Ricevo insulti in privato sui social, come se avessi fatto un atto sacrilego. Con dispiacere noto che gli adulti non sanno mettere in pratica ciò che insegniamo agli alunni. Ovvero la comunicazione non ostile, l’accettazione del punto di vista dell’altro. La nostra scuola viene additata senza conoscere i tanti progetti che portiamo avanti per tutta l’utenza, stranieri e italiani, a partire dalle certificazioni Cambridge. Nella nostra comunità scolastica c’è una serenità nei rapporti tra famiglie di origine diversa, forse siamo un’isola felice che non tutti comprendono”.

Ecco le sue parole, rilasciate a Il Giorno: “Alle polemiche politiche non rispondo. Non c’è niente di politico in questa scelta. Sull’integrazione il nostro lavoro è stato ed è enorme. Dentro e fuori scuola. Abbiamo ‘scardinato’ la vecchia logica ‘territoriale’ delle iscrizioni per evitare classi ghetto e garantire a tutti una didattica opportuna. La presenza dei mediatori linguistici e culturali è abituale, abbiamo potenziato le lezioni di italiano, supportiamo chi arriva da noi e non sa una parola della nostra lingua. Nelle nostre classi l’attività interculturale è quotidiana. Perché non condividere un giorno di festa?”.

Il giorno di attività didattiche è già stato recuperato

“La proposta è partita da alcuni insegnanti, già negli anni scorsi. È stata votata dal consiglio di istituto senza problemi. Nessuno l’ha vissuta come un’imposizione. Abbiamo utilizzato i giorni ‘discrezionali’ di vacanza di cui ogni scuola dispone. Nessuno ha eccepito. Abbiamo avuto riunioni, colloqui e assemblee con i genitori anche nelle ultime settimane, e parlato d’altro. Non so come mai sia esploso il caso”, ha aggiunto il dirigente.

La decisione è stata presa già a settembre. Siccome la data della festività, come riporta Il Corriere della Sera, non è fissa, sul calendario scolastico era stato prima indicato lunedì 8 aprile, poi aggiornato a mercoledì 10. Proprio per poter aggiungere un’ulteriore chiusura senza incidere sul monte orario totale dell’anno scolastico, i ragazzi sono andati a scuola un giorno prima. La decisione è stata presa dopo che negli anni passati i docenti si sono trovati classi praticamente vuote il giorno della festa.

