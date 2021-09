Più assunzioni, meno supplenze, i grandi numeri danno un po’ di ragione al Ministro

Per il momento, i grandi numeri darebbero ragione al Ministro Bianchi: in materia di assunzioni e supplenze, quest’anno si sta assistendo ad una inversione di tendenza seppure limitata.

Lo si può capire leggendo i dati contenuti in una tabella realizzata da Cisl Scuola.

Dopo la “fiammata” del 2015/16, con quasi 103mila assunzioni autorizzate e 100mila supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli anni successivi la situazione era precipitata.

Nell’anno 2016/17 ci furono 25mila assunzioni autorizzate (ma solo 9mila effettive) e 125mila supplenze.

Il 2020/21 è stato l’anno peggiore della serie: 85mila assunzioni autorizzate, poco di più di 19mila effettive e 218mila supplenze.

Secondo le prime rilevazioni quest’anno le assunzioni effettive sarebbero poco meno di 59mila, mentre le supplenze sarebbero poco più di 113mila, stando al dato fornito il 7 settembre dallo stesso ministro Bianchi nel corso della sua audizione alle Camere.

I numeri evidenziano una situazione di perenne sofferenza del nostro sistema scolastico, sofferenza che potrebbe diminuire solo a condizione di mettere mano ad una seria riforma delle procedure di reclutamento, come peraltro previsto dallo stesso PNRR che dovrebbe entrare nell’agenda del Governo nelle prossime settimane.

A.S. Assunzioni in ruolo

autorizzate Assunzioni

effettive Supplenze totali

annuali + fino termine a.d. supplenze annuali 2015/16 102.734 85.000 100.200 5.600 2016/17 25.301 9.301 125.000 16.000 2017/18 51.773 31.273 135.000 20.500 2018/19 57.322 28.122 155.000 29.200 2019/20 53.627 33.626* 187.000 32.391 2020/21 84.808 19.294 218.000 65.514 2021/22 112.473 58.735 113.544 53.738

* comprensivi della trasformazione dei 12.390 posti da FIT

** di cui 12.840 da GPS I° fascia