Pixie Curtis, baby influencer da 7 milioni di dollari ritorna studentessa: “devo prepararmi per le scuole superiori”

Sul web è una delle baby influencer più seguite al mondo: stiamo parlando dell’australiana Pixie Curtis il cui volto è legato ormai al merchandising. Gestisce, infatti, due società, Pixie’s Fidgets (giocattoli) e Pixie’s Bows (accessori per capelli) con la figura centrale e occhio vigile della madre, Roxy Jacenko.

La giovanissima di 11 anni ha accumulato un patrimonio di 7 milioni di dollari e dopo viaggi di lusso, feste di compleanno da 23 mila dollari, jet esclusivi e molto altro, ha deciso di ritirarsi dal mondo del digital marketing e ritornare a essere un’adolescente.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, Pixie ha recentemente dichiarato: “Ora voglio rilassarmi e concentrarmi su me stessa. Devo prepararmi per bene ad affrontare l’ingresso alle scuole superiori”. E la madre cosa ne pensa? “Sono molto orgogliosa” – dice – “è ora che Pixie si concentri sulla scuola, il negozio online Pixie’s Pix tuttavia rimarrà aperto, ma tornerà a essere quello che è nato nel 2011. Venderà solo accessori per capelli destinati ai bambini di ogni età”.