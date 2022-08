Pnrr, Giannelli (Anp): “Serve più personale nelle segreterie per gestire i fondi messi a disposizione”

Pnrr, Giannelli (Anp): “Serve più personale nelle segreterie per gestire i fondi...

“Per gestire i fondi messi a disposizione delle scuole è necessario assumere più personale nelle segreterie”. Lo afferma il Presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, che continua: “Le scuole, per sfruttare al meglio gli ingenti fondi erogati, devono poter disporre di personale preparato”.

Ancora Giannelli: “le segreterie delle nostre scuole sono spesso sguarnite di DSGA e non possono contare su un sufficiente numero di assistenti amministrativi. Peraltro, alle funzioni di questi ultimi è spesso adibito altro personale, magari volonteroso ma non adeguatamente formato.

Di questa importante problematica, ho riferito recentemente anche al Ministro Bianchi. Spero che il Governo, nonostante la crisi, possa intervenire concretamente”.

Conclude Giannelli: “Le scuole sono strutture complesse che, per funzionare bene, hanno bisogno di personale in grado di gestire l’amministrazione e collaborare con il dirigente nell’organizzazione. L’assunzione di personale qualificato e l’aggiornamento di quello già presente non si possono più rinviare”.