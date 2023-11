Pnrr, online da oggi lo Sportello di edilizia scolastica. Valditara: “Importante strumento di semplificazione”

È online da oggi lo Sportello di edilizia scolastica PNRR, strumento a supporto degli enti locali che consentirà a comuni, province e città metropolitane di prenotare un incontro online con l’Unità di missione del PNRR per chiedere informazioni, evidenziare criticità legate all’attuazione degli interventi, trovare insieme soluzioni.

Gli interventi

“Il ministero dell’Istruzione e del Merito – dichiara il ministro Giuseppe Valditara – gestisce in totale 7.739 interventi PNRR di edilizia scolastica su altrettanti edifici; un numero molto elevato. Per supportare la realizzazione di questi interventi e consentire il raggiungimento dei target del PNRR, lo sportello costituirà un importante strumento di semplificazione e di accompagnamento per gli enti locali, in un’ottica di trasparenza e digitalizzazione”.

Tramite l’area riservata del portale Futura – PNRR Istruzione i rappresentanti degli enti locali potranno chiedere un incontro online con i referenti del Mim, scegliendo giorno e fascia oraria preferiti tra quelli disponibili.

Qui il video di lancio dello Sportello di edilizia scolastica PNRR: https://pnrr.istruzione.it/news/presentato-lo-sportello-di-edilizia-scolastica-pnrr/