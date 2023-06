Pnrr, Piano Scuola 4.0: slitta al 30 settembre la scadenza per procedere all’affidamento degli incarichi

Pnrr, Piano Scuola 4.0: slitta al 30 settembre la scadenza per procedere...

Come abbiamo anticipato ieri oggi, 16 giugno, ha avuto luogo un’informativa ai Sindacati della Scuola durante la quale è stato ufficializzato lo slittamento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 degli affidamenti degli incarichi di cui al PNRR-MISSIONE 4-Investimento 3.2-Scuola 4.0-Next Generation Labs e Classrooms, così come richiesto da Dirigentiscuola.

Entro il 31 luglio le scuole dovranno aver acquisito il CIG di gara, procedura per la quale il Ministero ha garantito che fornirà specifiche istruzioni. Con maggiore serenità e calma, afferma il sindacato in un comunicato stampa, ora i dirigenti scolastici potranno programmare le procedure negoziali a cavallo della vigenza del nuovo codice dei contratti e scongiurare ipotesi di commissariamento di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che avrebbero potuto esporre la categoria, in caso di inerzia, a precise responsabilità erariali e dirigenziali.

Si ipotizzava una proroga al 30/31 ottobre

“Mi chiedo – afferma il Presidente di Dirigentiscuola Fratta – per quale motivo bisogna fare il braccio di ferro per ottenere ciò che la stessa Amministrazione dovrebbe prevedere. Si conferma, ancora una volta, che quando l’Amministrazione è sorda la categoria deve reagire. Un grazie, quindi, alle centinaia e centinaia di dirigenti che hanno invaso il ministero con la diffida predisposta e consigliata da DIRIGENTISCUOLA. L’unione fa la forza. E’ l’ennesima dimostrazione che bisogna essere uniti in un’unica O.S. di categoria”.

Ieri voci insistenti ipotizzavano una proroga della scadenza per l’affidamento di forniture e servizi al 30/31 ottobre come avanzato anche dal sindacato ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) alla fine del maggio scorso.

Il corso

