Pnrr Scuola 4.0: perché ogni singolo insegnante deve farsi promotore di innovazione e rigenerazione didattica?

Quali sono i compiti che devono assumersi docenti ed educatori in questo difficile e complesso momento di transizione digitale e rigenerazione della didattica? Ecco un percorso che riflette sulle conseguenze nella didattica dei nuovi ambienti di apprendimento in dotazione. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO INDIVIDUALE

Gli argomenti che verranno toccati nel corso degli incontri saranno i più disparati, dagli ambienti di apprendimento, ai framework europei DigComp 2.2. e DigCompEdu passando per l’intelligenza artificiale.

Il calendario degli incontri e le tematiche

Primo incontro – 8 maggio 2023

Aluisi Tosolini

• PNRR e investimento Scuola 4.0. In cosa consiste la Strategia 4.0 e perché chiede ad ogni singolo insegnante di farsi promotore di innovazione e rigenerazione educativa e didattica.

Marcello Scaravella

• Lo spazio come educatore

• Progettazione di un ambiente di apprendimento: analisi bisogni, analisi situazione di partenza, vision, percorsi di co-progettazione, metodi di progettazione, comunicazione piano di cambiamento

Stefania Mazza

• Integrazione nei curricoli di istituto delle competenze digitali a partire dai framework europei DigComp 2.2. e DigCompEdu.

Secondo incontro – 10 maggio 2023

Aluisi Tosolini

• Le domande chiave che le pedagogie innovative pongono alla progettazione degli ambienti e alla professionalità dei docenti

• I 7 principi di apprendimento OCSE come base per ripensare e progettare gli ambienti (fisici e virtuali) e le didattiche conseguenti.

Alessandro Catellani

• Percorsi, strumenti e metodi per favorire la partecipazione di genitori, studenti e dei territori.

Aluisi Tosolini

• Le azioni di accompagnamento e il piano di formazione dei docenti sulle didattiche innovative (DigCompEdu, DigComp 2.2., DigCompOrg).

Leonardo Barbarini

• Laboratori didattici innovativi immersivi: VR, Metaverso, AI.

Terzo incontro – 17 maggio 2023

Carlotta Pizzi

• Metodologie didattiche innovative correlate al digitale e ai nuovi ambienti di apprendimento

• Apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento esperienziale, insegnamento delle multiliteracies e debate, gamification, project based learning,…

Ivano Stella

• L’intelligenza artificiale motore di innovazione didattica

• Esemplificazioni laboratoriali e ricadute sui processi didattici.

Quarto incontro – 24 maggio 2023

Enrico Carosio

• Dalla didattica innovativa al Project management (teamworking, comunicazione efficace, gestione dei conflitti, …) per gestire la progettazione e favorire la partecipazione attiva.

Daniele Khalousi

• Il modello Future Classroom Toolkit: progettare e gestire spazi di apprendimento innovativi

• Partire da esperienze concrete: fabbricazione digitale, internet delle cose, robotica, modellazione 3D.

Stefania Mazza

• Ambienti di apprendimento e valutazione formativa e formante. Le nuove linee guida sull’Orientamento e la strategia Scuola 4.0.

Il corso individuale

Su questi argomenti il corso Strategia scuola 4.0: ambienti di apprendimento e nuovi approcci didattici, in programma per l’8 maggio, a cura di Leonardo Barbarini, Enrico Carosio, Alessandro Catellani, Daniele Khalousi, Stefania Mazza, Carlotta Pizzi, Marcello Scaravella, Ivano Stella, Aluisi Tosolini.

Scontistica dedicata alle scuole

È possibile accedere ad una scontistica per i gruppi di docenti segnalati dalle scuole:

25% di sconto per 4 docenti;

35% di sconto da 5 a 10 docenti;

40% di sconto da 21 a 50 docenti.

Per richiederla, basta inviare una mail a [email protected].

