PNRR Scuola 4.0, proroga al 10 febbraio 2025 per il collaudo

Informiamo che con nota del 29 novembre il MIM ha disposto la proroga del termine riferito all’avviso PNRR – Investimento M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

In considerazione di alcune difficoltà rappresentate dalle istituzioni scolastiche in relazione al processo di dimensionamento scolastico nell’anno scolastico 2024-2025, il termine relativo alla data di fine effettiva del “Collaudo/Verifica di conformità” è fissata al 10 febbraio 2025.

In vista dell’approssimarsi del target finale, con successiva nota saranno indicate le modalità e le tempistiche per il monitoraggio procedurale e finanziario, e per le verifiche sull’avanzamento della spesa.

LA NOTA