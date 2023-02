PNRR, un video tutorial per i progetti relativi all’investimento “Riduzione dei divari territoriali”

Dopo aver pubblicato il video tutorial relativo alle modalità di accesso e funzionamento dell’area riservata e degli strumenti di caricamento e gestione dei progetti da parte delle scuole nell’ambito della linea di investimento Scuola 4.0 del PNRR, il MIM ha reso disponibile sul sito pnrr.istruzione.it il tutorial navigabile riferito ai progetti contro la dispersione scolastica da parte delle scuole nell’ambito della linea di investimento Riduzione dei divari territoriali.

Il tutorial è accessibile direttamente da qui o da questa pagina.

Ricordiamo che la linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle

scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, promuove una serie di

azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell’istruzione, investendo complessivamente 1,5 miliardi di euro.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che presentano a rischio di abbandono.

Con nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 il Ministro dell’istruzione ha diramato gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” in relazione all’attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale n. 170 del 2022. Tale documento fornisce alle scuole individuate quali soggetti attuatori una serie di indicazioni per la progettazione e l’attuazione degli interventi, che potranno essere utilizzate in fase di pianificazione delle attività.

Ricordiamo che la piattaforma FUTURA per la progettazione resterà aperta fino alle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2023.