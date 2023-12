Ponte dell’8 dicembre, sono tanti i docenti che approfitteranno per staccare la spina prima di Natale

Con il ponte dell’Immacolata si prevedono numerosi spostamenti di insegnanti che approfitteranno per staccare la spina dal lavoro e dallo stress quotidiano. Dal pomeriggio del 7 e fino alla sera del 10 dicembre ci sarà l’occasione di disconnettersi dagli impegni scolastici e pregustare un anticipo delle più lunghe festività natalizie. A tal proposito ricordiamo che esiste una piattaforma dedicata a tutto il personale della scuola per ricevere sconti sui viaggi e sugli agriturismi

Progetto merito

Da lunedì 9 ottobre 2023, nell’area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è possibile accedere ad un’apposita sezione in cui saranno contenute alcune agevolazioni promosse per consentire ai docenti, agli educatori, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e del Ministero la fruizione di beni e servizi.

Le misure previste dal Ministro Giuseppe Valditara sono state pensate con lo scopo di intervenire con un piano sperimentale di potenziamento di “misure di welfare”, per riconoscere specifici benefits a favore degli insegnanti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici nella fruizione agevolata di alcuni beni e servizi. A tal fine, sono stati perfezionati, in via sperimentale, accordi che prevedono agevolazioni nel settore dei trasporti con i seguenti operatori nazionali: Trenitalia, Italo e ITA Airways; misure estese anche alla fruizione di alcuni servizi presso gli Aeroporti di Roma – Fiumicino e Ciampino.

Infine, in attuazione di quanto stabilito con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa

con l’Associazione Coldiretti vengono riconosciute misure di favore per l’acquisto di prodotti

e l’utilizzo di servizi nei mercati e negli agriturismi, proposte dagli aderenti all’Associazione

Nella sezione appositamente dedicata il personale potrà visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.

Visite ai musei gratis

l Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n. 111 del 14 aprile 2016 ha introdotto una modifica all’art. 4, comma 3, del decreto n. 507 dell’11 dicembre 1997, recante le norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, relativa all’ingresso gratuito consentito “ … al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per quanto suddetto i docenti, qualora per esempio si trovino a dovere visitare un parco archeologico come quello di Pompei o Ercolano, basta che esibiscano idonea attestazione di essere docenti (potrebbe essere sufficiente anche l’ultimo cedolino di NoiPa da cui si evinca il contratto di docenza in essere, accompagnato da documento di identità) e l’accesso dovrà essere gratuito.

Carta del docente per accedere ai musei

Nel caso il museo da visitare non sia di proprietà dello Stato ma di un ente privato, allora si potrebbe utilizzare la Carta del docente per il pagamento del biglietto.