Ponti scuola 2023/24, ecco le date regione per regione

La scuola non è ancora iniziata, le vacanze non sono ancora finite e già molti lettori si stanno chiedendo quando saranno le prossime vacanze durante l’anno scolastico. Ricordiamo che i primi a rientrare in classe saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, il 5 settembre. Gli ultimi studenti a tornare a scuola saranno invece quelli di tre Regioni: Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il 15 settembre.

Ovviamente, in base al proprio calendario scolastico, ci sono differenze regionali nelle date di avvio delle lezioni e di termine dell’anno scolastico, oltre che nella scansione temporale delle festività ulteriori rispetto a quelle nazionali.

Abruzzo Valle d'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-Alto Adige Toscana Umbria Veneto

