Ponti scuola, stop alle lezioni di lunedì se il giorno seguente è festivo: la decisione in Alto Adige

In Alto Adige le scuole d’ora in poi resteranno chiuse di lunedì, se il giorno seguente è un festivo. Si tratta di un “regalo di Natale per i 75.000 alunni e studenti della Provincia autonoma, visto che il primo ‘ponte’ sarà il 23 dicembre. Lo riporta Ansa.

Previsti già ponti nei venerdì dopo un festivo

Le vacanze di Natale nelle scuole con 5 giorni di insegnamento inizieranno così già sabato 21 dicembre e dureranno fino a martedì 7 gennaio. Il ‘ponte’ finora scattava solo per i venerdì dopo un festivo, ricorda il quotidiano Dolomiten. E’ atteso per oggi, 25 ottobre, il via libera del Consorzio del Comuni alla delibera della Giunta provinciale che applica questa regola anche per i lunedì.

Ponti scuola 2024, quali saranno? Eccoli nel dettaglio

Primo novembre 2024: Il Primo novembre 2024, che è una giornata festiva, cade di venerdì, permettendo un ponte di tre giorni dal 1° al 3 novembre.

Vacanze di Natale 2024: Le vacanze natalizie iniziano il 20 dicembre 2024 (venerdì) e durano fino al 7 gennaio 2025 (martedì), per un totale di 17 giorni di pausa.

Pasqua e 25 aprile 2025: La Pasqua cade il 20 aprile 2025. Le vacanze pasquali saranno dal 17 al 22 aprile, seguite da un breve ritorno a scuola di due giorni, prima di un nuovo ponte di tre giorni per il 25 aprile, che cade di venerdì.

Ponte del Primo Maggio 2025: Il Primo maggio 2025 cade di giovedì, consentendo un ponte di quattro giorni dal 1° al 4 maggio.

Ponte del 2 giugno 2025: La Festa della Repubblica del 2 giugno 2025 cade di lunedì, permettendo un ultimo ponte di tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno, prima della fine dell’anno scolastico, prevista tra il 6 e il 10 giugno.

