Posizioni economiche ATA, NoiPA annuncia: a luglio gli aumenti previsti dal nuovo CCNL

Le retribuzioni del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici) saranno rivalutate a partire da luglio.

Lo fa sapere la FLC CGIL, riprendendo quanto comunicato da NOIPA.

Contestualmente, verranno corrisposti gli arretrati a partire da maggio, mese di decorrenza previsto dal CCNL 2019/21.

Gli aumenti annui ammontano a 100 euro per la prima fascia (che passa da 600 a 700 euro per i collaboratori e da 1.200 a 1.300 euro per gli assistenti) e a 200 euro per la seconda fascia (che passa da 1.800 a 2.000 euro per gli assistenti).

A breve, inoltre, saranno anche avviate le procedure selettive per assegnare le nuove posizioni economiche al personale ATA che attualmente ne è privo. I nuovi beneficiari saranno circa 50.000 lavoratori, che si aggiungeranno agli attuali circa 50.000 già titolari di posizioni economiche, il cui importo sarà incrementato da luglio.