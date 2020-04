Potenziamento delle risorse personali dell’insegnante: ecco il webinar della Tecnica della Scuola [VIDEO]

Il corso organizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione è una finestra sull’automiglioramento dell’insegnante, sul piano della persona e del ruolo. Due gli assi essenziali, i funzionamenti del cervello-corpo con al centro la mappa del cervello trino (corpo, emozioni, ragione) e gli aspetti relazionali-sociali.

Per il potenziamento dell’insegnante immaginiamo un aspetto in particolare, la sua capacità di creare connessioni nelle esperienze, apprendendo i piani diversi in gioco e riuscendo così a integrarli, un processo attraverso il quale elementi distinti sono collegati a formare un tutto organizzato. Il corso quindi, quale palestra di una nuova e appassionante ricerca di benessere, personale e sociale.

Saranno svolti 3 incontri webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Mercoledì 8 aprile 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 15 aprile 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 22 aprile 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00