Povertà educativa, dispersione scolastica e devianza minorile: il ruolo della scuola tra prevenzione e repressione, meritocrazia e inclusione – Il corso per il personale

L’Associazione culturale e professionale “Scuola e società” propone per martedì 20 marzo 2024, dalle ore 9 alle ore 14, a Napoli, presso la Sala del Capitolo (Vico San Domenico Maggiore 18) un corso di formazione per tutto il personale della scuola dal titolo Povertà educativa, dispersione scolastica e devianza minorile: il ruolo della scuola pubblica tra prevenzione e repressione, tra meritocrazia e inclusione.

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA (identificativo del corso n. 91864) e prevede l’esonero dal servizio per il personale dirigente, docente e non docente con diritto alla sostituzione (art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021).

Ci si può iscrivere attraverso la piattaforma SOFIA sino a martedì 19 marzo p.v. Ai partecipanti saranno consegnati attestato di frequenza e materiale informativo.

Il corso è destinato all’esame di problemi che travagliano la scuola italiana e, in particolare, il territorio partenopeo. Quale ruolo ha e quale dovrebbe avere la scuola pubblica nel contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica? In che modo la devianza minorile può essere evitata con una diversa presenza della scuola? L’ultimo periodo sembra muoversi tra i due opposti poli della prevenzione e della repressione e, in generale, per ciò che riguarda la politica scolastica, si oscilla tra meritocrazia e inclusione: la giornata si propone di analizzare la portata degli ultimi provvedimenti destinati alla scuola in difficoltà e di indicare limiti in cui non incorrere e prospettive positive all’interno delle quali muoversi.

Il programma del corso del 20 marzo:

9.00: Registrazione e accoglienza

9.30: Inizio lavori

Introduce e coordina Giuseppe Raiola, docente di scuola secondaria – Sindacato Generale di Base

Disagio adolescenziale e rischio educativo: l’appuntamento mancato con la responsabilità

Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia Sperimentale presso Università degli Studi di Napoli Parthenope

Diritti e politica dell’insicurezza urbana

Valerio Nitrato Izzo, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II

Note per una scuola antiutilitarista e nonviolenta: “procedere come musica e non come statue”

Giovanna Lo Presti, ricercatrice e formatrice dell’Associazione Scuola e Società

11.00-12.00: Dibattito seguito da pausa caffè

12.00: Ripresa lavori

Organizzazione sindacale e contrasto alla devianza sociale nella Napoli di fine ‘800 e inizi ‘900

Giorgio Volpe, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento Studi Umanistici

Conclude Natale Alfonso, già docente di scuola secondaria – CUB Scuola Università RicercaPrenotazioni e informazioni: tel 3394301943 – e-mail: [email protected]