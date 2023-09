Pratica sportiva nelle scuole: il Senato approva un disegno di legge (con un fondo di 20 milioni di euro)

E’ stato approvato nella mattinata del 20 settembre il disegno di legge sulla introduzione della pratica sportiva nelle scuole e sulla istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

Il provvedimento e stato adottato all’unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le forze politiche.

“La legge – recita il primo articolo del provvedimento – si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l’educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico”.

Tutti gli anni verrà organizzata una manifestazione aperta a tutte le discipline sportive, denominata “Nuovi Giochi della Gioventù ”, che consentirà agli studenti un confronto a carattere sportivo.

Per partecipare ai Giochi bisognerà comunque non avere insufficienze in nessuna materia scolastica.

Per l’organizzazione dei Giochi e di tutte le attività da promuovere a livello territoriale viene istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro annui.

Nelle prossime settimane il disegno di legge sarà trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva.