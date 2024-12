Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il...

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna di comunicazione proattiva rivolta ai percettori dell’indennità mensile di disoccupazione NASpI.

La campagna è rivolta ai beneficiari dell’indennità NASpI in corso di fruizione (quindi anche al personale precario della scuola), in riferimento alla quale, durante l’anno 2024, è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”.

Comunicazione entro il 31 gennaio 2025

I beneficiari riceveranno una comunicazione personalizzata che li informerà sulla necessità di dichiarare il reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.

Come effettuare la comunicazione

Tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente attraverso il modello NASpI-COM, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID), “App IO”, eIDAS, digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.

In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato. Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.

Modalità di ricevimento dell’avviso

L’Istituto contatterà l’utente tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico. In assenza di tali recapiti, l’utente riceverà la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea. Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all’interno dell’Area riservata “MyINPS”.