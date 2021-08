Precariato degli insegnanti di religione: arriva una petizione online

Agosto è un mese molto importante per il mondo scuola in vista dell’inizio dell’anno scolastico a settembre. Lo Snadir, il Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione si è fatto promotore di una raccolta firme per sottolineare l’attenzione e la responsabilità della politica sul tema del precariato degli insegnanti di religione.

La petizione è disponibile sul sito change.org e contiene diverse proposte, quali:

una procedura straordinaria non selettiva per i docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio;

lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria;

lo scorrimento della Graduatoria di Merito del 2004 in modo da raggiungere il suo completo esaurimento;

4 in modo da raggiungere il suo completo esaurimento; l’aumento delle dotazioni organiche dal 70% al 90% in un triennio.

La Petizione è indirizzata al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al Presidente della VII Commissione Istruzione al Senato, Sen. Riccardo Nencini, al Presidente della VII Commissione Istruzione della Camera, On. Vittoria Casa.