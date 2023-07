Preferenze 150 scuole 2023 e immissioni in ruolo, cosa sapere su spezzoni e call veloce?

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su immissioni in ruolo, 150 preferenze e call veloce.

1) Sono una docente di ruolo alla scuola dell’infanzia e sono inserita nelle graduatorie di merito del concorso per A019, se partecipo alla scelta della provincia per le immissioni in ruolo della mia Regione, sarò obbligata ad accettare il nuovo ruolo o se la sede che mi assegnano non è di mio gradimento posso rinunciare e restare titolare all’infanzia?

Scegliendo le province nell’ordine di preferenza desiderato si manifesta solo l’interesse di entrare in ruolo ma non c’è nessun obbligo di assumere il servizio per la sede assegnata nella provincia di destinazione nella classe di concorso A019. Per cui anche se si viene individuati come immessi in ruolo, se non si prende servizio nella sede assegnata ( con il secondo turno della scelta della sede), si resta di ruolo all’infanzia e si viene depennati dalla graduatoria di merito.

2) Se si dovesse rinunciare al ruolo da GM perché non si esprimono tutte le province nel turno della scelta dedicata proprio all’indicazione della preferenza delle varie province della regione in cui si è inseriti in GM, sarà possibile poi partecipare alla call veloce?

Non si potrà partecipare alla call veloce se si è rinunciato al ruolo da GM. Potranno partecipare alla call veloce solo coloro che non sono rientrati ad avere il ruolo perché non in posizione utile.

3) Come funziona la scelta nelle 150 preferenze di uno spezzone con il completamento sullo stesso insegnamento e su distretto?

Nella compilazione della domanda delle 150 preferenze se si sceglie per una data scuola X lo spezzone, si può optare tale spezzone senza completamento oppure con completamento stessa disciplina o anche discipline diverse, ma tale spezzone può essere completato territorialmente con scuola, comune distretto o provincia. Nel caso si voglia completare sulla stessa disciplina e sul distretto è necessario, per ottenere il buon fine di questa opzione, esprimere la preferenza del distretto o dei distretti in cui si chieda spezzone e le stesse opzioni già espresse per la scuola X. In tal modo si potrà avere lo spezzone chiesto nella scuola X con l’eventuale completamento nei distretti dichiarati. Se non c’è possibilità di tale completamento, il sistema darà il solo spezzone.