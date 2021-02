Premi europei eTwinning 2021: 9 docenti italiani fra i vincitori

Nell’ambito del più importante riconoscimento della community europea per progetti didattici tra scuole del Programma Erasmus+, record di vittorie per i docenti italiani. Diamo uno sguardo ai numeri: tra i 870 progetti candidati nelle 4 categorie per fascia d’età e nelle 8 categorie speciali, sono stati 7 i progetti premiati con 9 docenti italiani coinvolti (inclusi i secondi posti), che, con le loro classi e i rispettivi partner internazionali, hanno ottenuto il premio europeo per il lavoro svolto in eTwinning.

Altro dato interessante, che conferma il successo delle scuole italiane, è quello che descrive le categorie per fascia d’età sponsorizzate dalla Commissione europea, sono infatti due i progetti premiati: “Animal Friends in an Animal-Friendly World”, per la categoria 7-11 anni, di Monica Frigerio, dell’ICS Como Rebbio (CO) e Annamaria Olmo dell’ICS “Corso Soleri” di Cuneo, e “Myth’arts: myths in art and littérature”, che vede tra i partner la docente Maria Lorenza Campanella del Liceo Scientifico Statale “G. Berto” di Vibo Valentia (VV).

Diamo ancora uno sguardo alle categorie per età: secondi posti “italiani” per i progetti “S.T.E.A.M-tastic” di Barbara Trivelli, ICS “Giovanni XXIII” di Terni (categoria 0-6 anni e già vincitore del Premio nazionale eTwinning 2020) e “Listen to my radio: Breaking news!” di Francesca Falconi, insegnante del Liceo Statale “T. Mamiani” di Pesaro (PU), nella categoria 16-19 anni.

Nelle categorie speciali, per singola tematica o materia, premio per “eco_fab_lab” di Rita Giovanna Ogliari e Nadia Manclossi, dell’IISS “G. Galilei” di Crema (CR), per la categoria speciale “Cittadinanza”; il progetto “Leonardo da Vinci”, dell’insegnante Susanna Piron, del XI ICS “A. Vivaldi” di Padova nella categoria “Lingua francese”, e “STEM is…on fire!” di Mariausilia Ruocco, della DDS Gragnano 2 “O. Lizzadri” di Gragnano (NA), per la categoria “Marie Curie” per i progetti di materie scientifiche. È possibile conoscere i progetti vincitori si può andare sul seguente link

Visita il sito nazionale eTwinning per la lista di tutti i progetti premiati

Seminari regionali di formazione eTwinning

Anche per il 2021 sono previsti i seminari regionali di formazione eTwinning, rivolti a tutti gli insegnanti, in tutte le regioni d’Italia organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali e Ambasciatori eTwinning, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning Indire. Da marzo e per tutto l’anno sono oltre 150 gli appuntamenti organizzati a livello regionale, tutti in modalità online, per far conoscere le opportunità di eTwinning e per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa, proprio grazie ai progetti collaborativi tra scuole. Gli incontri sono rivolti a docenti, dirigenti scolastici e personale scolastico di ogni ordine e grado e sono tutti ad accesso libero. Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto più di 10.000 docenti delle scuole italiane, che in questo modo ricevono una formazione pratica su eTwinning, necessaria e utile per iniziare a muovere i primi passi in piattaforma.

Per avere informazioni sul calendario degli appuntamenti previsti e sulle modalità di partecipazione le news sono sui siti degli USR, dove si trovano le circolari che riportano il calendario degli eventi di formazione eTwinning previsti, oppure si possono contattare i Referenti USR eTwinning della propria regione a questo link:

Consulta la lista dei referenti e ambasciatori eTwinning regionali

pubbliredazionale in collaborazione con Indire