Premio “Antonio Muñoz” 2021 per studenti con disabilità visiva

Il Movimento Apostolico Ciechi, dopo un anno di sospensione a causa della pandemia, torna ad indire il premio intitolato ad Antonio Muñoz, professore non vedente di Latina alla cui memoria è dedicato, con l’obiettivo di promuovere la qualità dell’inclusione e dell’istruzione scolastica delle persone con disabilità visiva.

Al premio, che il MAC indice da oltre 40 anni, possono partecipare gli studenti, ciechi o ipovedenti, che hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria o la scuola secondaria di I e II grado. Saranno attribuiti sei premi di cui 2 per la scuola primaria, con un importo ciascuno di € 300,00, 2 per la scuola secondaria di primo grado, con un importo ciascuno di € 400,00, e 2 per la scuola secondaria di secondo grado, con un importo ciascuno di € 500,00.

In allegato il regolamento del Premio con i relativi moduli di partecipazione, ricordando che il termine per la presentazione delle domande scade il 31 luglio 2021.