Premio David di Donatello, protagonisti gli studenti: ‘C’è ancora domani’ tra i candidati per il David Giovani

La presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per il 2024 si è tenuta oggi, venerdì 3 maggio, al Palazzo del Quirinale in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Condotta da Teresa Mannino, che ha sottolineato l’importanza del cinema come strumento di educazione, la cerimonia ha visto la proiezione di un video di Rai Cultura seguito dall’intervento di Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Durante la lettura delle candidature, si sono esibiti la cantante Serena Ionta (Serepocaiontas) e il musicista Gennaro Ricciardone con brani dedicati alle colonne sonore del cinema italiano e internazionale. La conduttrice ha intervistato i vincitori del David alla carriera, Milena Vukotic e Giorgio Moroder, e il vincitore del David speciale 2024, Vincenzo Mollica.

La cerimonia si è conclusa con i saluti del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il discorso del Presidente della Repubblica.

“La storia è sempre un percorso – ha detto il presidente Mattarella – memoria e cambiamenti si rincorrono e si alimentano. Le novità e le rotture non rimuovono il passato, ma lo possono reinterpretare selezionando esperienze e chiavi di lettura”. Poi ha ricordato le tre registe già premiate: “In attesa di sapere i vincitori faccio i complimenti a tre donne premiate, un bel segnale ma non lo farò perché quello che è avvenuto rientra nella normalità”.

Gli studenti protagonisti del David Giovani

E anche la scuola entra nella premiazione. Infatti, una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado vota, in una selezione di film stabilita in sinergia tra Agiscuola, Accademia del Cinema Italiano, Anec e Alice nella Città, il Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni.

I candidati del premio David Giovani:

C’E’ ANCORA DOMANI, Regia di: Paola CORTELLESI

COMANDANTE, Regia di: Edoardo DE ANGELIS

IO CAPITANO, Regia di: Matteo GARRONE

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, Regia di: Claudio BISIO

STRANIZZA D’AMURI, Regia di: Giuseppe FIORELLO

La storia del Premio David Giovani

Il Premio David Giovani è stato istituito l’otto gennaio 1997 e ha visto, il primo anno come giurati, 320 ragazzi delle scuole secondarie superiori di Roma che hanno visionato 12 film.