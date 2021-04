Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza”: al via la quarta edizione

Parte ufficialmente la quarta edizione di “Storie di alternanza”, il Premio promosso dal Sistema delle Camere di commercio italiane in collaborazione con il MI.

L’iniziativa, quest’anno, si sviluppa in un’unica sessione e intende promuovere un ampio raggio di attività per essere da stimolo al rafforzamento del confronto e allo scambio reciproco di esperienze tra mondo della scuola e della formazione, giovani e imprese e per la loro maggiore visibilità attraverso i video racconti presentati in concorso.

Sono previste 4 categorie in concorso:

PCTO realizzati da Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali;

percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di I livello presso Istituti Professionali (IP);

percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di I livello presso Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che erogano percorsi di IeFP;

percorsi di alternanza/tirocinio curricolare o apprendistato di III livello presso Istituti tecnici superiori (ITS).

La sessione è suddivisa in due fasi: la prima di livello territoriale gestita direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa, ovvero da UNIONCAMERE per le Camere di commercio non aderenti; la seconda nazionale, gestita da UNIONCAMERE, a cui accedono le Istituzioni scolastiche/formative e gli ITS vincitori nella fase territoriale.

Sono previsti premi nazionali per un valore complessivo di 20.000 euro e territoriali secondo quanto sarà stabilito dalle singole Camere di commercio.

La premiazione nazionale sarà prevista nel corso della manifestazione Job&Orienta 2021, nel mese di novembre 2021.

Le iscrizioni possono avvenire tramite il portale www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Bando di concorso e reperibile la relativa modulistica.

I termini di iscrizione sono già aperti e si chiuderanno alle ore 17,00 dell’8 ottobre 2021.