Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza, candidature entro il 23 ottobre

Dopo la sospensione dovuta all’emergenza da Covid-19, riparte la terza edizione del Premio “Storie di alternanza”, sessione I semestre 2020.

Il MI, con nota 17088 del 24 settembre 2020, ha comunicato la riapertura delle funzionalità delle piattaforma web che consente la raccolta delle nuove candidature progettuali e la modifica di quelle già inserite prima della sospensione, disponibile al link: www.storiedialternanza.it

Il nuovo termine per l’inserimento o la modifica delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche scade il 23 ottobre 2020, alle ore 17,00.

In esito alle valutazioni territoriali da parte delle Commissioni locali nominate dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa, vi sarà l’invio delle graduatorie alla Commissione centrale per l’individuazione degli istituti vincitori a livello nazionale, la cui premiazione avverrà in data 26 novembre 2020, in occasione della manifestazione “Job&Orienta digital edition 2020” che si terrà in modalità “a distanza” tramite piattaforma digitale dedicata.

Nella I Sessione 2020 sono previste 2 categorie di concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) per premiare i percorsi realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

Ci saranno premi nazionali (per € 10.000 complessivi) e territoriali (al momento sono stati messi in palio € 145.000 dalle diverse Camere di commercio per la nuova sessione), oltre all’istituzione di una o più menzioni speciali, di cui una dedicata a un video-racconto incentrato sul settore della meccatronica da premiare a livello nazionale attraverso uno stage extracurriculare remunerato e una destinata al miglior tutor aziendale per le qualità formative dimostrate e apprezzate da studenti, docenti e imprese nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento.