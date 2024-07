Presa di servizio docenti e ATA, chi deve presentarsi a scuola il 2 settembre: scheda UIL Scuola RUA

Tenedo conto che quest’anno il 1° settembre cade di domenica, chi deve assumere servizio il 2 settembre 2024?

Un vademecum per il personale che sarà obbligato a presentarsi a scuola una volta individuato in ruolo o per una supplenza al 31/8 o 30/6 è proposto dalla UIL Scuola RUA, che riepiloga le norme di riferimento e le procedure per personale assunto e segreterie.

Innanzitutto il Sindacato spiega che la decorrenza giuridica dei contratti sarà il 1° settembre, anche se cade di domenica: “tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6), dovrà assumere servizio il 2 di settembre, ma avrà garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024”.

In sintesi, dovrà assumere servizio il 2 settembre:

personale individuato in ruolo attraverso le ordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto (GAE/concorsi – ATA 24 mesi)

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dall’1/9/2024

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023

Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2025 o al 30/6/2025

Personale docente e ATA che per l’a.s. 2024/25 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità.

La scheda UIL spiega anche quando si può differire la presa di servizio (con e senza giustificato motivo) e riepiloga i casi più comuni di perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio.