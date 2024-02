Preside al lavoro con il suo pitbull da quasi un anno, personale la segnala alla polizia: “Comportamenti imprevedibili del cane”

Una dirigente scolastica del milanese è stata segnalata alle forze dell’ordine: la donna si presenta, secondo la denuncia, da aprile 2023, al lavoro con il suo cane, un pitbull. “Con la presente si intende rappresentare alle Vostre istituzioni che la dirigente scolastica dal mese di aprile 2023 si reca quotidianamente a scuola in compagnia di un pitbull condotto al guinzaglio e sprovvisto di museruola. Anche le riunioni collegiali e non avvengono alla presenza del suddetto cane come si può evincere dalle fotografie allegate”, questo quanto lamentato da parte del personale.

Il cane mette a rischio alunni e personale?

Secondo quanto riporta La Repubblica, la segnalazione sarebbe stata inviata a polizia, carabinieri, procura. “Secondo quanto riferito dalla dirigente, questa situazione avrebbe dovuto essere breve e temporanea perché causata dalla positività al Covid della dog sitter ma, dopo quasi un anno, la situazione continua a permanere. Questa segnalazione deriva da una profonda preoccupazione che comportamenti imprevedibili dell’animale possano generare situazioni ed eventi gravi per gli studenti, per il personale e per i docenti”, hanno aggiunto.

Dalla denuncia non emerge nessun episodio in cui il suddetto pitbull della preside abbia messo a rischio la sicurezza di alunni e personale scolastico.

La docente che ha portato il suo cane con sé a scuola

Qualche giorno fa si è parlato di una situazione simile, anche se in quel caso la presenza dell’animale è stata accolta in modo positivo dai presenti a scuola, forse anche perché si è trattato di qualcosa di temporaneo.

Come riporta FirenzeToday, una docente ha chiesto al proprio dirigente scolastico di portare con sè a scuola il proprio cane, in quanto non sapeva dove lasciarlo. “Preside, ho preso un cucciolo, ma non so a chi lasciarlo per un’ora”. Questa è stata la richiesta di una professoressa di un istituto superiore di Firenze.

Il preside non ha avuto dubbi e ha acconsentito subito, postando anche alcune foto su Facebook. “Non si preoccupi, lo teniamo a scuola”, questa la sua risposta. “Naturalmente è diventato subito la mascotte di tutti”, ha scritto.

Il piccolo cagnolino ha così passato la mattinata tra qualche ora di lezione e girovagando tranquillamente per i corridoi, diventando subito una mascotte amata da tutti. “Sinceramente non ci vedo niente di straordinario – racconta il preside -. Quest’insegnante ha preso questo cucciolo da un paio di mesi e non sapeva dove sistemarlo per quella giornata. Quindi gli ho detto che poteva tranquillamente portarlo a scuola”.