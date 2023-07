Preside lava i pavimenti della scuola: “Mancano i bidelli. Pulire? Non è umiliante, non è questo il problema”

Il preside del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Pavia, come riporta Fanpage.it, si è fatto immortalare mentre, armato di camice e scopa, pulisce i pavimenti dell’istituto. Il motivo del gesto provocatorio? Secondo l’uomo non ci sono abbastanza addetti alla pulizia.

La scuola serale ha sette sedi, dislocate in varie zone della Lombardia. In tutto il suo istituto ha soltanto sette persone collaboratori scolastici addetti alla pulizia. Ecco le sue parole: “La mia vuole essere una provocazione bonaria, ma spero che con questo mio gesto simbolico tutti prendano coscienza del problema”, ha detto.

“Abbiamo solo sette bidelli per le nostre sette sedi distribuite tra Pavia, Voghera, Vigevano, Mortara e Belgioioso. In più, in estate alcuni ovviamente vanno in ferie ma se gli altri collaboratori scolastici si mettono in malattia o prendono permessi sindacali nello stesso giorno, va a finire che non c’è nessuno”, ha raccontato al quotidiano La Provincia.

“Permessi sindacali? Andrebbero chiesti solo se necessari”

Il dirigente, che ha 63 anni, ha continuato a Il Corriere della Sera: “Sono divorziato, ho fatto il militare, sono abituato a lavare i pavimenti. Non lo ritengo certo umiliante. Il problema è un altro. I permessi sindacali sono un diritto e non vanno negati. Il discorso è che quel giorno la tal scuola rimarrà sguarnita, quindi andrebbero chiesti solo se necessari. Non ce l’ho con nessuno, vorrei una maggiore sinergia coi sindacati. Di fatto, la carenza di personale influisce sulla qualità del servizio”, ha concluso.