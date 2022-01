Presidente della Repubblica, Mattarella rimane Capo dello Stato

Ieri sera, sabato 29 gennaio, si è conclusa quella che è l’ottava chiama , la votazione per eleggere il XIII Presidente della Repubblica italiana. Sono state ore concitate durante le quali in particolare i partiti hanno definitivamente confermato la loro volontà di riavere come presidente Sergio Mattarella. Lo stesso ha confessato di aver riflettuto molto la notte precedente e ha dichiarato: “Sì, per la stabilità del Paese, ho troppo rispetto per il Parlamento, farò del mio meglio”.

Continua il neo Presidente: “Lo faccio per quel senso di rispetto verso le istituzioni che ha caratterizzato il primo settennato”.