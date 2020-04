Prestiti NoiPA in convezione per docenti e personale Ata

Tutti i dipendenti pubblici, comprese le forze armate e le forze dell’ordine possono accedere ai prestiti NoiPA: ecco le novità.

Chi può richiedere a questa tipologia di prestito?

I prestiti NoiPa sono finanziamenti che presentano importanti vantaggi e possono essere richiesti da tutti i dipendenti pubblici tra cui:

I dipendenti del MIUR: insegnanti, dipendenti ATA, professori e ricercatori universitari;

I dipendenti assunti presso le compagnie governative, le regioni e gli enti locali;

L’organico della magistratura o della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Le forze armate e le forze dell’ordine.

Questi finanziamenti, particolarmente amati dai dipendenti scolastici, vengono erogati attraverso la formula Cessione del Quinto e Prestito Delega.

Quali sono i vantaggi di questi prestiti?

Tali finanziamenti, Cessione del Quinto e Prestito Delega, presentano tantissimi vantaggi:

Sono facili da richiedere: basta avere con se’ un documento di identità valido, la tessera sanitaria e l’ultima busta paga;

Sono comodi: la rata è prelevata direttamente dallo stipendio;

Sono dei prestiti protetti: per tutelare il richiedente e i familiari questi prestiti sono assicurati sia in caso di perdita del lavoro che in caso di decesso;

Possono essere richiesti anche se sono presenti altri prestiti o precedenti segnalazioni per ritardi di pagamento, previa verifica di fattibilità;

Sono dei prestiti con tassi agevolati grazie alla convenzione diretta tra l’istituto di credito e l’amministrazione di riferimento;

Sono dei prestiti riservati poiché non è necessario specificare la destinazione dei fondi erogati che possono essere utilizzati liberamente;

I tempi di erogazione sono ridotti;

La convenzione NoiPA permette inoltre di sottoscrivere il finanziamento per una durata massima di 120 mensilità con una rata che non può superare il 20% dello stipendio e nel caso in cui le esigenze dovessero cambiare può avvenire la rinegoziazione del prestito in corso modificando la rata o allungando la durata residua.

Deltagroup s.r.l. annovera un importante esperienza nel campo dei prestiti NoiPa in convenzione.

I consulenti Delta sono disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie.

Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno:

WhatsApp 378/3013950

TUTTE LE INFO QUI

pubbliredazionale