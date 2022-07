Primarie in Sicilia, Barbara Floridia candidata a governatore per il M5S: “Conte ha creduto in me”

Primarie in Sicilia, Barbara Floridia candidata a governatore per il M5S: “Conte...

La sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia è la candidata a governatore del Movimento 5 Stelle alle primarie dell’area progressista in Sicilia. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa a Palermo di qualche giorno fa. La sottosegretaria ha voluto ringraziare Giuseppe Conte per averla scelta grazie all’esperienza al governo e con rapporti già maturati con le altre forze del campo progressista.

“Il presidente Conte ha valutato che la mia persona potesse per vincere le primarie e poi prendere la Regione, di essere un valore aggiunto, rafforzato dall’affiancamento di un altro componente del governo come Giancarlo Cancelleri. Sono siciliana, la Sicilia è la mia regione ma anche la mia ‘ragione’ e mi sento a casa – spiega Floridia – ho sempre lavorato con grande energia e complicità con tutto il gruppo regionale e conosco tutte le dinamiche della nostra terra. Il movimento vive un momento particolare, ma c’è ed è forte, soprattutto in Sicilia, siamo uniti e compatti”.

Caterina Chinnici del Pd e Claudio Fava del movimento Centopassi sono gli altri due candidati delle presidenziali del 23 luglio. “Sono certa che se dovessi vincere, sia la Chinnici che Fava mi affiancheranno e aggiungeranno la loro grande esperienza alla mia – ha affermato la sottosegretaria – credo che la Sicilia abbia bisogno di freschezza, di persone giovani che possano rappresentare un valore aggiunto”.