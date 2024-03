Primavera, tempo di gite: quali luoghi visitare per fare educazione ambientale? La Casa delle Farfalle e l’Apiario dell’Etna

La primavera è il periodo durante cui, come da tradizione, si svolgono le gite scolastiche. Queste ultime non devono essere semplicemente momenti di divertimento e di aggregazione, ma devono avere un valore educativo.

Per questo è importante scegliere con cura il luogo da visitare da proporre alla propria classe, meglio ancora se calzante con gli argomenti trattati in classe.

Uno di questi potrebbe essere l’educazione ambientale, un tema caldissimo e di grande interesse per le giovani generazioni. Visitare un luogo immerso nella natura o entrare a contatto con la fauna di un luogo rende il tutto ancora più coinvolgente e memorabile.

Il ruolo degli insetti e delle api

La biodiversità è un concetto che deve essere acquisito da tutti. Anche se strettamente legata alla sopravvivenza dello stesso genere umano purtroppo viene continuamente ridotta da pratiche antropiche poco oculate e spesso non ne è chiara l’importanza. La varietà di colori e forme delle farfalle è la rappresentazione più evidente e piacevole della biodiversità naturale.

La bellezza e il fascino di questi fantastici insetti stimola a prendere coscienza del ruolo ecologico degli insetti. Ancora più importante, ai fini della tutela della biodiversità degli ecosistemi, è il ruolo delle api. Con l’impollinazione dei fiori, le api garantiscono la sopravvivenza di tantissime specie vegetali che sarebbero altrimenti destinate ad estinguersi.

In cosa consiste la visita all’Apiario dell’Etna?

L’Apiario dell’Etna è una grande area tematica con giochi, spazi per attività ludiche, zona degustazione e luoghi di approfondimento sull’organizzazione sociale e sul prezioso ruolo ambientale delle api.

Grazie al loro instancabile lavoro di impollinazione le api sono indispensabili per la preservazione dell’ambiente, per la produzione alimentare e per la vita stessa dell’uomo.

La visita in Apiario comprende l’osservazione delle api vive nell’arnia di vetro, il gioco dell’impollinazione nel campo fiorito, la degustazione del miele e tante altre attività divertenti e istruttive sul fantastico mondo delle api.

Occorre essere tutti consapevoli dell’urgenza che viviamo e adottare scelte e comportamenti adeguati.

In particolare, l’associazione Amici della Terra, promuove l’allevamento e la tutela dell’Ape Nera Sicula (Apis mellifera siciliana), una razza endemica adattata nei millenni al territorio e al clima siciliano, molto resistente alla siccità e ai parassiti e che produce un miele dalle alte proprietà nutritive. Un anello fondamentale della biodiversità degli ecosistemi naturali siciliani.

Per info e prenotazioni mail: [email protected]

tel: 347 0415868

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO