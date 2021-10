Priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze, aperte le funzioni [NOTA]

L’art 4 del D.M. 51 del 3 marzo 2021 riguarda la priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze e, al comma 1, prevede quanto segue:

“Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono

presentare domanda di precedenza assoluta, nell’attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno”.

Al successivo comma 2 dispone che “Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell’istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22“.

La domanda deve essere presentata tramite Istanze on-line.

Ora con nota 33128 del 25 ottobre 2021 il MI fa sapere che sono disponibili, già dal 21 ottobre, le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate al conseguimento della precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze dalle Graduatorie Provinciali di II fascia e dalle corrispondenti Graduatorie di Istituto di III fascia, a favore dei docenti, iscritti nelle relative graduatorie, che, nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS, abbiano conseguito il titolo di abilitazione per le relative classi di concorso o di specializzazione sul sostegno.

Nel box dell’istanza è presente la guida con le istruzioni alla compilazione.

Si fa presente che non è prevista alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.