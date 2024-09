Problemi di precariato e di inizio anno scolastico

Queste sono le informazioni più aggiornate sui dipendenti MIUR, sui pensionamenti annuali e sul numero di scuole in Italia: il numero dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione (MIUR) comprende una grande varietà di personale, tra cui insegnanti, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici (ATA). Attualmente, ci sono oltre 1,1 milioni di dipendenti nel settore scolastico (Mi – Ministero dell’istruzione).

Ogni anno, circa 30.000-40.000 dipendenti vanno in pensione (Tecnica della Scuola).

l’Italia conta circa 8.200 istituzioni scolastiche (Mi – Ministero dell’istruzione).



Questi dati, possono variare di anno in anno, ma aiutano a comprendere la portata e le sfide della gestione del personale e delle infrastrutture nel sistema educativo italiano.

Questo vuol dire che ogni anno abbiamo 4 o 5 dimissionari per ogni istituzione. Se lasciassimo la possibilità ai dirigenti scolastici (presidi) di assumere direttamente, attingendo a graduatorie d’istituto, con la possibilità di chiamata diretta, si potrebbe facilmente superare la problematica di inizio anno dovuta alla carenza di personale.

La “chiamata diretta dei presidi” è un tema controverso nel sistema scolastico italiano. Questo meccanismo consentirebbe ai dirigenti scolastici (presidi) di scegliere direttamente i docenti da assumere

nelle loro scuole, bypassando le graduatorie e i sistemi di assegnazione centralizzati.

Le principali ragioni per cui molti sono contrari sono:

Preoccupazioni sull’equità

Indebolimento delle graduatorie:

Potere eccessivo ai presidi:

Disuguaglianze tra scuole:

Resistenza da parte dei sindacati:



In sintesi, una serie di preoccupazioni legate a trasparenza, equità e mantenimento di un sistema centralizzato che protegga i diritti dei docenti e garantisca un’allocazione delle risorse più uniforme su tutto il territorio.

La chiamata diretta dei presidi non sarebbe una novità.

In realtà è stato utilizzata in passato, soprattutto negli istituti professionali.

In particolare, era presente negli anni 80/90.

In quegli anni, i presidi avevano la possibilità di selezionare docenti con competenze specifiche e tecniche, cercando di far corrispondere al meglio il profilo dei docenti alle esigenze formative.

È stata re-introdotta nel contesto della Buona Scuola (Legge 107/2015), è stata applicata per un periodo relativamente breve (2016-2018), a causa delle numerose critiche e opposizioni.

Nel 2018, con il governo 5*/Lega, fu abrogata come parte di una revisione della legge, ritornando a graduatorie nazionali.

A mio parere, tutte queste problematiche potrebbero essere in buona parte superate adottando pesanti sanzioni (fino al licenziamento) ai presidi che dovessero per più volte attuare favoritismi

