Processi formativi, successo scolastico e inserimento nel mondo del lavoro: dibattito al Liceo “Leonardo” di Giarre

Al Liceo Leonardo di Giarre, in provincia di Catania, si è svolto il 16 gennaio scorso un incontro dibattito su un tema attorno al quale la discussione si fa sempre più importante e sentita: “Problematiche socioculturali che caratterizzano e orientano il mondo della formazione e del lavoro” e in modo particolare sulla domanda che circonda le nostre scuole e la nostra istruzione: “Quali sono i fattori che modulano il processo formativo per il successivo inserimento nel mondo del lavoro? Il ruolo dei genitori e dei formatori”.

A organizzare l’evento il prof Giuseppe D’Angelo che ha assunto pure il ruolo di moderatore del dibattito dopo i saluti della dirigente del liceo, prof. Tiziana D’Anna, e del presidente della Pro Loco, ing. Alfio Casella.

Un tavolo enorme quello dei relatori-esperti che si sono succediti nella discussione dopo le ulteriori domande dell’organizzatore che li ha riproposti attraverso slide anche ai numerosi presenti nell’aula magna del prestigioso Liceo giarrese, invitandoli dunque a intervenire, ponendo altre questioni e altri interrogativi, qualora fossero rimasti dubbi.

1)- quali sono i rischi a cui va incontro la società se le figure realmente professionali diventano insufficienti?

2)- quanto è importante essere preparati professionalmente per la nostra società? E quanto è importante la qualità del processo formativo per garantire le professionalità future?

3)- esiste una deriva dei modelli socioculturali attualmente in voga che può influenzare negativamente la formazione dei nostri figli?

4)- esistono delle criticità nella realizzazione dell’attività formativa tali da rendere meno efficiente il processo formativo?

5)- come intervenire per contrastare e rimuovere gli eventuali problemi esistenti? Come possono contribuire i genitori?

Questioni non di semplice soluzione né oggetto di facile spiegazione, considerato che proprio su questi temi il dibattito sulla formazione degli alunni si fa sempre più accesso e spesso pure contradittorio.

In ogni caso a dare risposte ciascuno per il proprio ambito gli interventi di:

Maurizio Avola docente dell’Università di Catania;

del prof Rosalino Cirincione;

dott.ssa Veronica Cremonesi;

prof Antonio De Cristoforo;

prof guido De Guidi;

prof Santo Gammino;

avv. Angela Garozzo;

prof Gian Pietro Giusso del Galdo;

prof Vincenzo Greco;

dott. Antonio Massara;

dott.ssa Veronica Musumeci;

prof Egidio Pagano.

Esperienze e suggerimenti, mentre le contraddizioni della nostra scuola continuano a manifestarsi, tra una realtà sociale e politica sempre in movimento e una istituzione che stenta a trovare la sua strada, nonostante l’impegno costante e generoso dei docenti.

Non risolve, un dibattito come questo, il problema, né è sufficiente una simile tavola rotonda, tanto composita e con personaggi tanto preparati, per sciogliere i nodi, ma è tuttavia importante per mettere a fuoco le problematiche e rilasciare altre domande e altri interrogativi che sono poi le anticamere delle possibili risoluzioni, superate le quali si pongono altre questioni e altri quesiti.

La locandina con l’vento di Giarre

Il tavolo coi relatori