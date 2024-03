Prof borseggiata, studente 16enne in bici rincorre il ladro e recupera i documenti. Zaia: “Giovani, protagonisti del presente”

Prof borseggiata, studente 16enne in bici rincorre il ladro e recupera i...

Un inseguimento in piena regola, quello avvenuto qualche giorno fa nel centro di Montebelluna (Treviso), che ha visto nel ruolo dell’eroe un ragazzo di 16 anni.

Il giovane, uno studente di secondo anno dell’istituto Einaudi, testimone oculare di un borseggiamento avvenuto ai danni di una sua professoressa che si trovava su una delle vie principali del comune trevigiano, è salito subito in bici e insieme a tre suoi amici ha inseguito il ladro, riuscendo a recuperare il portafoglio con i documenti della docente borseggiata. Il ladro, nel frattempo, è riuscito a fuggire con i soldi e il telefonino della donna.

La notizia è stata riportata da la Repubblica, insieme alle dichiarazioni del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Si fa torto ai giovani – ha commentato – continuare a dire che sono il futuro della nostra società, perché così si nega loro di essere già i protagonisti del presente. Quei ragazzi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e una coscienza civica che, per trovare conferme, non hanno bisogno di aspettare ancora un domani. Mi compiaccio per il gesto di altruismo e l’esempio che hanno saputo dare anche a tanti adulti. A tutti dico: bravi”.

Il 16enne e i suoi amici hanno, infine, accompagnato l’insegnante alla caserma dei carabinieri per fornire ulteriori dettagli in merito alla denuncia.