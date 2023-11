Prof di Treviso inneggia Hitler sui social: “aveva ragione su di voi ebrei”. Rischia la sospensione

Una pesante uscita sui social rischia di causare la sospensione di una docente da una scuola. La notizia è riportata dal ‘Corriere del Veneto’. La professoressa Hanane Hammoud insegna matematica alla media superiore internazionale H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso. In una storia sul proprio profilo Instagram l’insegnante ha scritto “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei” accompagnata dalla foto del Fuhrer.

Il messaggio, rimasto online per una manciata di minuti, non è sfuggito ad alcuni alunni che lo hanno mostrato ai genitori, e da lì è finito nelle chat delle famiglie, fino alla dirigenza scolastica.

La docente ha ammesso la pubblicazione dicendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico per quello che sta avvenendo in Medio-Oriente. Hammoud è nata in Libano ed è laureata in Scienze con una specializzazione in matematica a Dubai. La scuola valuterà se sospendere l’insegnante.