Prof tiktoker si riprende mentre fa lezione e fa il gioco del “mezzo voto”, il dibattito: “Tanto ego, vietiamo telefoni ai docenti”

Il fenomeno dei docenti content creator, YouTuber e influencer è ormai sdoganato. Questi ultimi vengono spesso criticati dai colleghi, che mal sopportano il loro modo di innovare la didattica. C’è anche chi li accusa di voler solo dare sfogo al proprio ego.

Il video incriminato

“Chissà che ego devi avere per mettere il telefono modalità video e puntarlo su di te mentre fai il discorsetto motivazionale agli studenti. 382mila follower costruiti con questa tecnica: il regalino, il toto voti, il ‘dona mezzo voto’. Così possiamo riempire la casella ‘viral'”, questo ciò che ha scritto un’utente. “Vietiamo i telefoni anche agli insegnanti”, ha aggiunto.

L’utente si riferisce ad una docente di spagnolo molto nota su TikTok, che ha addirittura lanciato una linea di abbigliamento. Quest’ultima, nei suoi video, propone un tipo di didattica molto particolare, fatta di giochi relativi soprattutto alla valutazione. Il video che ha attirato la critica, ad esempio, la vede fare un discorso motivazionale ai propri alunni.

La professoressa, poi, consente agli alunni di scegliere se dare ad un compagno un mezzo voto o tenerlo per sè. In molti criticano il fatto che nei video si sentono le voci degli studenti, invadendo la loro privacy. Insomma, si tratta di una didattica fatta praticamente da format confezionati per TikTok. C’è anche chi crede che docenti come lei contribuiscono a cambiare positivamente la scuola italiana, rinnovandola e fornendo nuovi stimoli.

Prof tiktoker, le reazioni

Ecco alcuni altri commenti sul caso:

“Una scellerata che andrebbe fermata il prima possibile. Questa ‘forma’ ragazzi che una volta entrati nel mondo del lavoro non sapranno affrontare la minima difficoltà o pressione”.

“Non capisco quale possa essere lo scopo di tale video e la sua diffusione se non fosse per un’autoreferenzialità spaventosa”.

“Già l’uso del telefono in classe non è di buon esempio; poi tanta tanta retorica e infine riprendersi mentre parli ai ragazzi non sei spontanea e sai che stai parlando per finire su TikTok”.

“RIDICOLO. E c’è talmente tanto ego che manco son riuscita a finirlo. Io schifata, poveri ragazzi”.

La docente tiktoker che usa la penna verde per correggere i compiti

Una giovane docente di italiano molto celebre su TikTok ha spopolato dopo aver pubblicato un video in cui spiega quale metodo segue per correggere i compiti dei suoi alunni. Come riporta Webboh, portale seguito dalla Generazione Z, questo metodo è molto apprezzato dai ragazzi, molti dei quali sono contenti dell’arrivo di prof “smart” in classe.

Durante la correzione dei temi di Italiano, la prof ha mostrato di correggere i compiti con un segno rosso per gli errori e di bilanciare con un segno verde per tutto ciò che è particolarmente corretto, come l’utilizzo di un lessico preciso o semplicemente frasi che le sono sembrate significative. “Ciò che mi può piacere è l’utilizzo di una parola, di un aggettivo, di un’espressione ma anche il significato che si vuole esprimere con un’intera frase”, ha dichiarato.

La professoressa ha spiegato che sta applicando qualcosa che ha imparato dal compianto Luca Serianni: “Questa tecnica l’ho ripresa dal mio ex professore di Storia della Lingua italiana (nonché uno dei maggiori linguisti italiani) Luca Serianni. Lo usava per correggere gli scritti e ho pensato sin da subito di farla mia perché credo sia giusto bilanciare l’errore con il particolarmente corretto. Per chi crede che ciò significhi sottolineare tutto ciò che non è errore, in realtà non funziona così: si sottolineano solo quelle frasi, quegli aggettivi o parole particolarmente corrette o significative. L’espressione di soddisfazione che un alunno o alunna assume nel vedere del verde sul suo tema, è impagabile per me”.