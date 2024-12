Professore aggredisce alunno: “Ti spacco la testa”, indagini in corso

Urla e minacce in una scuola media di Lecce, dove un supplente di musica ha aggredito un tredicenne durante la lezione. L’episodio, avvenuto il 18 dicembre, sarebbe iniziato con richiami verso il ragazzo, noto per problemi comportamentali, che parlava con un compagno. La tensione è sfociata in violenza: il docente avrebbe minacciato l’alunno dicendo “Ti spacco la testa”, per poi spingerlo contro un armadietto.

La classe, sotto choc, ha assistito alla scena. Come riporta il Corriere, i genitori del ragazzo hanno denunciato l’accaduto, consegnando anche un referto medico che certifica il trauma subito. La scuola ha avviato verifiche interne per accertare i fatti e valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del docente.