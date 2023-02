Professore di religione invia foto e messaggi compromettenti a studenti. In tre denunciano

Notizie che hanno dell’incredibile. Un professore di religione è stato denunciato da un gruppo di studenti per aver avuto atteggiamenti compromettenti nei loro confronti. Sulla storia sta indagando la procura di Latina.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il professore in questione, un supplente, mandava messaggi e foto hard a degli alunni minorenni. Gli studenti hanno trovato il coraggio di raccontare il fatto ad altri professori e con il loro aiuto hanno denunciato tutto al dirigente scolastico. Nel racconto degli studenti, due ragazzi e una ragazza di classi diverse e di età tra i 14 e i 17 anni, l’insegnante aveva un rapporto di amicizia con diversi studenti. Ma questo si è trasformato quando verso l’estate ha inizia a inviare messaggi compromettenti tramite i dm di Instagram. Adesso le chat sono al vaglio degli inquirenti e compresi diversi screenshot con il materiale pornografico. Il docente ha chiuso il profilo Instagram e in queste ore i ragazzi sono ascoltati dalle forze dell’ordine che stanno indagando su tutta la faccenda.

In questo momento il supplente è stato allontanato dall’istituto su richiesta del dirigente scolastico. Stando alle dichiarazioni di Monica Sansoni, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio: “Io sono a conoscenza dei fatti e per questo siamo in contatto con gli inquirenti e abbiamo dato pieno sostegno alle famiglie dei ragazzi e alla scuola”.