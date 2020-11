Progetti PON, arriva la proroga d’ufficio al 31 agosto 2021

Il Covid-19 colpisce anche i progetti PON.

Per questa ragione il Ministero ha disposto una proroga in ufficio con riferimento ad alcuni avvisi per i quali era prevista la scadenza del 19 dicembre 2020 per il completamento delle

attività formative.

Per questi avvisi PON la scadenza slitta al 31 agosto 2021.

Si tratta in particolare di:

1047/2018 Sport di classe

2165/2017 Percorsi per adulti

10862/2016 Inclusione sociale e lotta al disagio

2999/2017 Orientamento

1953/2017 Competenze di Base

2669/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

3340/2017 Cittadinanza Globale

3504/2017 Potenziamento della Cittadinanza Europea

3781/2017 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

4427/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Saranno invece revocati d’ufficio i progetti, ad esclusione di quelli relativi all’avviso prot. n. 2669/2017 (Pensiero computazionale e cittadinanza digitale), per i quali, alla data del 19 dicembre 2020, non risultino avviate le attività formative.