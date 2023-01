Progetti scuola su legalità, inclusione e altro, gli istituti selezionati riceveranno un contributo di €10.000,00 dal MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il bando di Selezione Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.55, comma 3 del D.Lgs. n. 177/2017, ha attivato nel 2021 una co-progettazione con gli ETS per la realizzazione di progetti nelle scuole nei seguenti ambiti: contrasto alle mafie e legalità, inclusione, sostenibilità e transizione ecologica, promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi, promozione del libro e della lettura.

A dicembre 2022 è stata ultimata la fase di selezione e co-progettazione dei progetti presentati dagli ETS e sono stati pubblicati su Scuola+ i progetti definitivi rivolti alle scuole.

A partire dal 21 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023 sarà possibile, per tutti gli istituti scolastici, inviare la propria candidatura per ottenere un contributo da parte del MIM a copertura dei costi di esecuzione dei progetti scelti. Ogni progetto di ogni ambito ha caratteristiche specifiche sia in termini di programma che di obiettivi. Ogni programma si rivolge ad un target specifico di scuole.

Di seguito la procedura per la candidatura da parte delle Istituzioni Scolastiche:

Al momento della presentazione della candidatura, le Istituzioni Scolastiche dovranno indicare se candidarsi quali semplici partecipanti, ovvero anche in qualità di Istituzioni Capofila. In tal caso parteciperanno anche alla selezione volta ad individuare l’Istituzione Capofila della Rete che sarà successivamente costituita, secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Avviso. Le candidature devono essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma MonitorPimer, accessibile al seguente percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Rilevazioni”, da cui si potrà effettuare il log in tramite il servizio SIDI stesso, a partire dal 21 dicembre 2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2023. Decorso tale termine il sistema non consentirà l’invio della candidatura. Si precisa che l’accesso alla piattaforma e la presentazione della candidatura dovranno essere effettuati dal Dirigente Scolastico. La candidatura dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il format presente sulla piattaforma MonitorPimer, esclusivamente seguendo la relativa procedura guidata per la compilazione. Le domande presentate secondo format diversi non saranno accettate e saranno escluse. Il format si compone di varie sezioni, nelle quali dovranno essere indicati, rispettivamente: i) Ambito tematico; ii) Iniziativa afferente all’Ambito selezionato; iii) indicazione della eventuale candidatura, da parte dell’Istituzione Scolastica, anche quale Istituto Capofila. Qualora la Scuola decida di candidarsi anche come Istituto Capofila, dovranno essere indicati: i) numero di reti di Scuole a cui l’Istituzione Scolastica ha aderito nell’ultimo quinquennio; ii) numero di reti di Scuole per cui l’Istituzione Scolastica ha assunto il ruolo di capofila nell’ultimo quinquennio; iii) numero di assistenti amministrativi attualmente in organico presso l’Istituzione Scolastica.

La lista completa dei progetti e la procedura di iscrizione sono consultabili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione “Scuola+”.

Link: https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets/

Le scuole selezionate riceveranno un contributo di €10.000,00 dal MIM a copertura dei costi del progetto.

Il progetto è rivolto ad un massimo di 60 alunni per ogni istituto scolastico. Potranno candidarsi le scuole attive nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Molise.

La Katanae Società Cooperativa Sociale, ente erogatore del percorso Startup Social Impact, opera in ambito socio-educativo e dei servizi ad esso collegati dal 2013. Costituita per oltre il 50% da under 35, è presente nel territorio della città di Catania e provincia fondando il proprio operato sull’eccellenza del modello di gestione e della relazione con gli enti pubblici, le famiglie, la comunità locale, la rete delle associazioni e del volontariato.

Responsabile del progetto per la Katanae è il Dott. Danilo Mirabile, disponibile per dare supporto alle istituzioni scolastiche all’indirizzo email [email protected] o al numero di telefono +39 3455079661