Progetto Fuoriclasse in Movimento: iscrizioni per il triennio 2021 -24

Riaprono le iscrizioni al progetto di Fuoriclasse in Movimento, una rete di scuole, presente su tutto il territorio nazionale, sostenute da Save the Children, che ha l’obiettivo di favorire il benessere scolastico e garantire un’istruzione di qualità, attraverso il lavoro di squadra e lo scambio di buone pratica, puntando sull’inclusione per tutti gli studenti e le studentesse, favorendo la motivazione allo studio e all’apprendimento, promuovendo la partecipazione attiva, al fine di prevenire la dispersione scolastica. Il progetto, inoltre, coinvolge docenti e famiglie, fornendo a ciascuno di questi differenti target risorse e strumenti. Si tratta di un’occasione preziosa per ripartire, considerando che tanti progetti non sono riusciti a farsi strada tra le tante restrizioni dovute alla pandemia. Proprio per questo, Fuoriclasse in Movimento, che propone numerose attività online, può essere, tra gli altri, considerato una buona pratica, per riaffermare la collaborazione tra scuole e territorio.

Le attività

Per promuovere la partecipazione attiva di studenti e studentesse, sono previste diverse attività, quali per esempio i Consigli Fuoriclasse, nei quali un educatore affiancherà le rappresentanze di docenti e studenti con l’obiettivo di co-progettare insieme una scuola inclusiva che parta degli input degli alunni Sono anche previsti i Tavoli Cittadini, che promuoveranno lo scambio delle proposte dei Consigli con tutta la comunità educante, oltre ai Contest Fuoriclasse, con l’obiettivo di rendere reali le proposte dei Consigli.

Per promuovere il rafforzamento delle conoscenze degli insegnanti, sono previste la formazione online sui Consigli Fuoriclasse e tutoraggi pedagogici per l’innovazione didattica.

Infine, per promuovere lo scambio di buone pratiche, il progetto prevede 4 macro attività, tra cui i Tavoli territoriali docenti, cioè un incontro territoriale tra le scuole della rete, altre scuole, associazioni, istituzioni e enti locali, e i Patti educativi di Comunità, per avviare e sostenere alleanze territoriali e nazionali, per conoscere insieme alcuni strumenti utili per il supporto alla partecipazione in ambito educativo

Come fare per iscriversi

Per conoscere la proposta e tutte le altre attività previste si possono visitare le pagine del progetto e compilare il form al link Adesione al nuovo triennio di Fuoriclasse in Movimento | Save the Children Italia entro il prossimo 15 giugno 2021.