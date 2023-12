Progetto orientamento scuola secondaria di secondo grado, le risposte dell’esperto ai dubbi dei docenti: cosa c’è da sapere?

I docenti e i dirigenti scolastici spesso sono in difficoltà nell’applicazione delle direttive ministeriali: cosa c’è da sapere in merito alla progettazione dei moduli di orientamento formativo nella scuola secondaria di secondo grado? Ecco un percorso che può rispondere ad eventuali dubbi. VAI AL CORSO

Dall’anno scolastico 2023/2024, le scuole secondarie di secondo grado saranno chiamate a progettare moduli di orientamento formativo degli allievi di almeno 30 ore, in tutte le classi. Tali moduli vanno visti, secondo le Linee guida, come “uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale e professionale”.

Un’occasione certamente importante, ma che costituisce anche una rilevante sfida progettuale.

Il corso qui proposto intende offrire esempi concreti di moduli interdisciplinari spendibili nelle classi e ricollegabili al valore formativo delle singole discipline, allo sviluppo delle più importanti competenze orientative negli studenti, al lavoro di progressiva costruzione dell’E-Portfolio da parte di ogni singolo allievo in interazione con il tutor.

Cosa farà il docente tutor?

Avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.

Il corso

Su questi argomenti il corso I nuovi moduli di orientamento nella secondaria di 2° grado, in programma dal 13 dicembre, a cura di Aluisi Tosolini.

Il corso si rivolge a docenti e dirigenti scuola della secondaria di secondo grado

