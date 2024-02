Progetto “Programma il Futuro”, al via il concorso sull’Intelligenza Artificiale: scadenza 30 aprile

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), promuove anche quest’anno il progetto “Programma il Futuro”, che fornisce alle scuole una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili, utili per l’insegnamento – apprendimento delle basi scientifico-culturali dell’informatica. L’obiettivo è favorire la piena consapevolezza del funzionamento e delle potenzialità delle tecnologie digitali, affinché gli studenti si rapportino ad esse come cittadini informati e dotati di senso critico, piuttosto che come consumatori passivi.

Nell’ambito del progetto, è inserito il concorso 2024 “Il nostro futuro insieme all’Intelligenza Artificiale”, a cui le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado potranno partecipare presentando un progetto informatico, realizzato secondo le modalità e sui temi descritti nel Regolamento.

Gli elaborati devono rappresentare, anche se in forma semplificata, la riflessione della classe su aspetti positivi o negativi dell’uso dell’IAG nella scuola. In che modo le macchine cognitive dell’IAG possono essere utili nel mondo scolastico? A quali aspetti è necessario prestare attenzione in questo utilizzo?

La scadenza per l’invio degli elaborati è il 30 aprile 2024.