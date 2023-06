Programma Nazionale FAMI, avviso per l’integrazione scolastica di alunni di Paesi terzi: scadenza 29 settembre

Programma Nazionale FAMI, avviso per l’integrazione scolastica di alunni di Paesi terzi:...

Con decreto dell’Autorità di Gestione FAMI è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno l’avviso pubblico “Interventi di rafforzamento dell’integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026”.

L’Avviso, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2. Migrazione Legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2 h) – Intervento c) – Istruzione inclusiva, intende promuovere la realizzazione di interventi mirati a sostegno delle scuole e dell’utenza, volti a rafforzare le politiche di integrazione scolastica di alunni e studenti, con particolare attenzione ai contesti multiculturali e periferici ed ai soggetti più vulnerabili, secondo un approccio multilivello.

Le proposte progettuali a valere sul predetto Avviso potranno essere presentate da:

a) gli Uffici Scolastici Regionali ovvero, per la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali che ne esercitano le funzioni secondo le disposizioni normative applicabili;

o, in sostituzione:

b) le Istituzioni Scolastiche statali appositamente delegate dai succitati Uffici Scolastici Regionali o dagli enti territoriali che ne esercitano le funzioni;

e dovranno prevedere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado in qualità di partner obbligatori.

Le proposte progettuali potranno essere presentate attraverso la piattaforma dedicata entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 settembre 2023.