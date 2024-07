Progressioni ATA all’area Elevata Qualificazione, valutazione fino a 100 punti per: esperienza maturata, titoli di studio e competenze professionali

Progressioni ATA all’area Elevata Qualificazione, valutazione fino a 100 punti per: esperienza...

Da qualche gionro, per l’esattezza dal 19 luglio, sul portale INPA è disponibile il bando di concorso relativo alla procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione riservato agli assistenti amministrativi facenti funzioni Dsga.

Le istanze potranno essere inoltrate telematicamente dalle oggi fino alle ore 23:59 del 29 luglio 2024.

Chi può partecipare?

Costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di passaggio l’aver svolto le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici, compreso l’anno scolastico in corso.

Inoltre, alla procedura possono partecipare:

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso della laurea magistrale e che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli Assistenti amministrativi;

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti amministrativi.

Valutazione dei titoli

Il decreto 74 del 12 aprile scorso prevede che la procedura consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, elencati nelle tabelle – A, B e C – allegate al decreto.

Rientrano tra i titoli valutabili:

a) esperienza maturata nell’area di provenienza (Tabella A);

b) titoli di studio (Tabella B);

c) competenze professionali (Tabella C).

Le commissioni di valutazione dispongono di 100 punti secondo quanto previsto dalle suddette Tabelle.

La distribuzione del punteggio viene effettuata sulla base dell’esperienza maturata nell’area di provenienza (per un massimo di 25 punti), dei titoli di studio (per un massimo di 25 punti), nonché delle competenze professionali acquisite (per un massimo di 50 punti).

Le tabelle

Tabella A Esperienza maturata nell’area di provenienza (per un massimo di 25 punti)

Tabella B Titoli di studio (per un massimo di 25 punti)

Tabella C Competenze professionali (per un massimo di 50 punti)